Evinden kaçırıp şehit ettiler

Hakkari’nin Şemdinli İlçesi’ne bağlı Çalca Köyü Güvenli Mezrası’nda PKK’lı teröristler tarafından evinden alınan, evli ve 3 çocuk babası Sami Çifçi, silahla vurularak şehit edildi.



Olay, Güvenli Mezrası’nda dün akşam saatlerinde meydana geldi. MHP Şemdinli İlçe Başkanı Erhan Eren’in kayınbiraderi olduğu belirtilen, araçla gıda taşımacılığı yapan Sami Çiftçi, evine gelen bir grup PKK’lı terörist tarafından silah zoruyla alınıp, mezra dışına çıkarıldı

Çifçi, burada başına sıkılan kurşunla şehit edilirken, cenazesi ise silah sesi üzerine bölgeye giden yakınları tarafından bulundu.

Güvenlik güçlerine haber verilmesinin ardından Çiftçi’nin cenazesi Şemdinli Devlet Hastanesi’ne getirilirken, kaçan PKK’lı teröristlerin yakalanması için bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.