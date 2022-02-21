Evine giren hırsızı öldürmüştü: Savcıdan ''Meşru müdafaa'' talebi

Kocaeli'de hırsızlık için evine giren Murat Y.'nin (36) bıçaklayarak öldüren Osman K.'nın (24) 'Haksız tahrik altında kasten adam öldürmek' suçundan yargılanması talep edilirken, mahkeme dosyayı incelemeye aldı.

Olay, 14 Ocak sabahı Gölcük ilçesi Yeni Mahalle’deki bir apartmanın giriş katında meydana geldi. Tersane işçisi Osman K., eve hırsızlık amacıyla giren Murat Y.'ı çıkan arbedede bıçakladı. Evden çıkıp kaçmaya çalışan Y., yaklaşık 100 metre sonra yere yığıldı. İhbar üzerine gelen sağlık ekibi tarafından hastaneye kaldırılan Murat Y., yaşamını yitirdi. Y.'ın hırsızlık suçundan sabıkasının olduğu belirlendi. Osman K. ise tutuklandı.

TUTUKLULUĞA İTİRAZ REDDEDİLDİ

Osman K.'ın avukatı Osman Ö., Gölcük Sulh Ceza Hakimliği'nce 'Kasten adam öldürme' suçu nedeniyle verilen tutuklama kararına itiraz etti. Avukat Ö., müvekkili Osman K.'ın haksız saldırıyı engelleme, kendisini koruma içgüdüsü ve savunma maksadıyla hareket ettiğini, meşru savunma ve zorunluluk hali ile sınırın aşılması müesseselerinin de göz önüne alınarak tutuksuz yargılanması gerektiğine ilişkin itirazı Gölcük Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesi'ne sundu. Mahkeme, K.'ın tutukluluğuna yapılan itirazı reddetti. Karar Kocaeli 13. Asliye Ceza Mahkemesi'ne giderken, burada da reddedildi.

MAHKEME İDDİANAMEYİ İNCELİYOR

Gölcük Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ise iddianame hazırlanarak Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Savcı, K.'ın, 'Haksız tahrik altında kasten adam öldürmek' suçundan yargılanmasını talep etti. Savcının talebi doğrultusunda iddianame kabul edilirse K., 12 yıldan 18 yıla kadar hapisle yargılanacak. Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde savcının hazırladığı iddianamenin incelenmesine devam ediliyor.

MEŞRU MÜDAFAA HÜKÜMLERİNİN DE DEĞERLENDİRİLMESİ İSTENDİ

Avukat Osman Ö. savcının iddianamede ayrıca meşru müdafaa hükümlerinin de değerlendirilerek, kararın buna göre belirlenmesini istediğini söyledi. Ö. bunun da müvekkili lehine olduğunu belirtti.

Mahkeme aşamasında meşru müdafaa hükümlerinin yerine getirildiğine hüküm verilirse, Osman K.'ın serbest kalma durumu da olabilecek.