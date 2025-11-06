  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Evine hırsız girdiği için güvenlikli bir siteye taşınmıştı, yine hırsızların hedefi oldu

Evine hırsız girdiği için güvenlikli bir siteye taşınmıştı, yine hırsızların hedefi oldu

Güncelleme:

İstanbul'da evi soyulunca evini boşaltıp güvenlikli bir siteye taşınan kadın yeniden hırsızların hedefi oldu. Genç kadının evine giren 3 kadın hırsız, yaklaşık 750 bin lira değerindeki mücevheri çalarak kayıplara karıştı. Şüphelilerin siteye girdiği anlar kameraya yansıdı.

İstanbul Gaziosmanpaşa'da evine hırsız girince kızı ile Bağcılar 15 Temmuz Mahallesi'nde güvenlikli bir siteye taşınan Fatma Y., yeniden hırsızların hedefi oldu. Geçtiğimiz Pazartesi günü siteye giren kimliği belirsiz 3 kadın, asansöre binerek yukarı katlara çıktı. Fatma Y.'a ait dairenin kapısını açan şüpheliler, evin içinde arayıp buldukları yaklaşık 750 bin lira değerinde altın ve mücevherleri çaldı. İçeride bir buçuk saat kaldıktan sonra 3 şüpheli, kapıyı kapatıp geldikleri gibi siteden yürüyerek çıktı.

Saat 01.30'da eve gelen Fatma Y.'ın kızı T.Y., evdeki dağınıklığı ve mücevherlerinin olmadığını görünce polise haber verdi. İhbar üzerine olay yeri inceleme ekipleri eve gelerek çalışma yaptı. Evde yaşayan anne ve kızının şikayeti üzerine emniyet güçleri şüphelileri arama çalışması başlatırken şahısların siteye girip çıktığı o anlar güvenlik kamerasıyla görüntülendi.

Konu ile ilgili konuşan Fatma Y., "Kızım, ben çoğunlukla bu evde kalıyoruz. Kızım işe gitmişti. Gece 01.30 sıralarında işten döndü. Evin kapısını normal şekilde açıp geldi. İçeri girip yatak odasına doğru giderken bir şeylerin dağınık olduğunu görüyor. Evde kedilerimiz var. ‘Acaba kedilerimiz mi yaptı?' diye düşünürken her şeyin yerde olduğunu kutuları, zarfları, ve bir bıçağı yerde gördüğünde bir şeyler olduğunu anlıyor. Hemen polis ekiplerini arıyor ve geliyorlar. Bunlar kapıyı da çekip gitmişler. Bir buçuk saat evimizde kalmışlar. Her tarafı darmadağın etmişler. Saat 16.00 gibi gelmişler. 17.30 gibi çıkmışlar. Bir buçuk saat evde kalmışlar. Kızımın mücevherlerini çalmışlar. Altın takılarımızı çalmışlar. 750 bin lira civarında zararımız var. Eşya olarak hiçbir şeye dokunmamışlar. Altın ve mücevherleri almışlar. Hemen polise haber verdik. Olay yeri inceleme geldi. Biz de şikayetçi olduk" dedi.

Daha önce de evine hırsızların girdiğini ve yakalandıklarını söyleyen Fatma Y., "Daha önce de evime girip evimden altınlarımı almışlardı. Çok yüklü bir zararım vardı. Onlar ceza yedi. Gaziosmanpaşa'da olmuştu. Kızımın emeklerini çaldılar. Çok üzgünüm. Bizler çok üzgünüz. Allah'ından bulsunlar. Tez zamanda yakalanmalarını ve kızımın mücevherlerini kızıma verilmesini istiyorum. Doğum gününde kızıma aldığım hediyeler vardı. Ben geldiğimde kızım ‘Anne, her şeyim gitmiş. Takacak hiçbir şeyim kalmamış' dedi. Bana doğum günümde aldığı hediyeyi getirdim. Ona ‘Al bunları sen tak. İstemiyorum' dedim. İnşallah bir an önce yakalanırlar. Bizim canımız yandı. Başkalarının canı yanmasın" diye konuştu.

İHA

text-ad
Etiketler kadın hırsızlar hırsızlar hırsız hırsızlık çetesi kadın çetesi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
5'inci kattan aşağı 15 metre yükseklikten düşen genç öğretmen hayatını kaybetti 5'inci kattan aşağı 15 metre yükseklikten düşen genç öğretmen hayatını kaybetti İslam Memiş'ten yeniden yükseliş sinyali veren gram altın için olay olacak fiyat tahmini! İslam Memiş'ten yeniden yükseliş sinyali veren gram altın için olay olacak fiyat tahmini! UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gol krallığı koltuğuna Victor Osimhen oturdu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gol krallığı koltuğuna Victor Osimhen oturdu 500 bin konutluk Yüzyılın Konut Projesi'nde TC Kimlik numarasına göre başvuru günleri belli oldu 500 bin konutluk Yüzyılın Konut Projesi'nde TC Kimlik numarasına göre başvuru günleri belli oldu Akaryakıt fiyatlarına Kasım ayının ikinci zammı geliyor: 60 TL'ye dayanacak! Akaryakıt fiyatlarına Kasım ayının ikinci zammı geliyor: 60 TL'ye dayanacak! İşaret ettiği yerde deprem olan Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan Marmara Bölgesi uyarısı İşaret ettiği yerde deprem olan Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan Marmara Bölgesi uyarısı İş insanının cansız bedeni mezarlıkta ağaca asılı halde bulundu İş insanının cansız bedeni mezarlıkta ağaca asılı halde bulundu Toyota 1 milyondan fazla aracını geri çağırdı Toyota 1 milyondan fazla aracını geri çağırdı Emekliye en yüksek maaş prosyonunu veren banka değişti Emekliye en yüksek maaş prosyonunu veren banka değişti Beşiktaş'tan Rasim Ozan Kütahyalı'ya çok sert yanıt: ''ROK kod adlı meczup!'' Beşiktaş'tan Rasim Ozan Kütahyalı'ya çok sert yanıt: ''ROK kod adlı meczup!''
Uyuşturucu soruşturmasında 7 ünlü için karar verildi Uyuşturucu soruşturmasında 7 ünlü için karar verildi İki ilimiz için dönüm noktası olacak projenin son hali görüntülendi İki ilimiz için dönüm noktası olacak projenin son hali görüntülendi Hava durumu raporu açıklandı: Çok sayıda ilimizde gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor Hava durumu raporu açıklandı: Çok sayıda ilimizde gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor Noterlerde yeni dönem başlıyor! Artık zorunlu olacak... Noterlerde yeni dönem başlıyor! Artık zorunlu olacak... Çarpıntı dizisinin kadrodan çıkarılan ünlü oyuncunun tepkisi olay oldu Çarpıntı dizisinin kadrodan çıkarılan ünlü oyuncunun tepkisi olay oldu 60 yaşındaki eski eşinin yeniden evlendiğini öğrenince gözü döndü; darp edip bıçakladı! 60 yaşındaki eski eşinin yeniden evlendiğini öğrenince gözü döndü; darp edip bıçakladı! ''Sevişilecek insan kalmadı'' diyen Okan Bayülgen'e yanıt, eski eşinden geldi! ''Sevişilecek insan kalmadı'' diyen Okan Bayülgen'e yanıt, eski eşinden geldi! Son genel seçim anketinde CHP, AK Parti ile MHP'nin toplamını da aştı Son genel seçim anketinde CHP, AK Parti ile MHP'nin toplamını da aştı Attığı her adım, söylediği her söz olay olan ünlü fenomenden sürpriz karar Attığı her adım, söylediği her söz olay olan ünlü fenomenden sürpriz karar Peynirden zeytinyağına... Bakanlığın taklit ve tağşiş ürün listesi güncellendi! Peynirden zeytinyağına... Bakanlığın taklit ve tağşiş ürün listesi güncellendi!