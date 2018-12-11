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  4. 11 Aralık 2018 22:54

Evinin bahçesinde dehşet ! Baba öldü, oğlu yaralı...

Kırıkkale'de bir baba ile oğlu, evlerinin bahçesinde silahlı saldırıya uğradı.

Evinin bahçesinde dehşet ! Baba öldü, oğlu yaralı...
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Kırıkkale'de evlerinin bahçesinde av tüfeğiyle vurulan baba öldü, oğlu ağır yaralandı.

Sanayi Mahallesi 1327 Sokak'ta oturan Ertan Şengül ile oğlu Serhat Can Şengül (16) evlerinin bahçesinde henüz kimliği belirlenemeyen 2 kişiyle tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine saldırganlar av tüfeğiyle baba ve oğluna ateş etti.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı baba ile oğlunu hastaneye kaldırdı.

Baba Ertan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Oğlunun durumunun ise ağır olduğu bildirildi.

Güvenlik güçlerinin mahallede tedbir aldığı olayla ilgili saldırganların yakalanması için çalışmalar sürüyor.

AA

baba , av tüfeği , kırıkkale
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