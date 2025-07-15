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Evinin balkonundan düşen kadın hayatını kaybetti

Evinin balkonundan düşen kadın hayatını kaybetti
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Sinop'ta oturduğu evin balkonundan düşen kadın hayatını kaybetti.

Olay, saat 00.30 sıralarında Kefevi Mahallesi, Okullar Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, apartmanın 5. katında ikamet eden 35 yaşındaki B.A., evinin balkonunda dengesini kaybederek metrelerce yükseklikten beton zemine düştü.

Gürültüyü duyan çevre sakinlerinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri, ağır yaralanan B.A.'a olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırdı.

B.A., buradaki tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri, olayın nasıl meydana geldiğini belirlemek amacıyla apartman çevresinde ve olay yerinde detaylı inceleme başlattı.

İHA

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Etiketler genç kadın balkon şüpheli
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