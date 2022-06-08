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Evinin kapısında cansız bedeni bulundu

Evinin kapısında cansız bedeni bulundu

Gaziantep'te 50 yaşındaki bir adam, yalnız yaşadığı evinin kapısının önünde ölü bulundu.

Olay, sabah saatlerinde Pir Sultan Mahallesi 144 No'lu Sokak'ta meydana geldi. Mahalleli, Murat B.'yi evinin kapısının önünde hareketsiz yatarken görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptıkları kontrolde, Murat B.’nin yaşamını yitirdiğini belirledi. İncelemenin ardından Murat B.'nin cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin tespiti için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. 

DHA

Etiketler gaziantep
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