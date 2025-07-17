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Evinin karşısındaki kaldırımda ölü bulundu

Evinin karşısındaki kaldırımda ölü bulundu
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Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bir kişi, gece saatlerinde evinin karşısındaki kaldırımda ölü bulundu.

Olay, gece saatlerinde Akyazı ilçesi Ada Caddesi’nde meydana geldi. Kaldırımda hareketsiz yatan erkeği görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, yerde yatan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. İlk bulgulara göre kalp krizinden öldüğü değerlendirilen kişinin Y.D. olduğu belirlendi. Y.D.’nin, kaldırımda ölü bulunduğu noktanın karşısındaki bir evde oturduğu saptandı.

Y.D.’nin cenazesi yapılan incelemenin ardından nöbetçi savcının talimatıyla Akyazı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Y.D.’nin kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

DHA

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Etiketler sakarya ceset
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