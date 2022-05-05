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Evlat nöbetinde, HDP Genel Merkezi karıştı!

Evlat nöbetindeki 3 aile, HDP Genel Merkezi'nin önüne siyah çelenk bırakmak istedi. HDP'liler ise buna izin vermek istemedi. Evlat nöbetindeki ailelerle HDP'liler arasında gerginlik yaşandı.

HDP Genel Merkezi önüne siyah çelenk bırakmak isteyen evlat nöbetindeki aileler ile HDP'liler arasında gerginlik çıktı. HDP'liler çelenk bırakılmasına izin vermezken, çıkan gerilime polis müdahale etti.

Habertürk'te yer alan habere göre, 976 gündür evlat nöbetindeki 3 aile, HDP Genel Merkezi'nin önüne siyah çelenk bırakarak oturma eylemi yapmak istedi.

 Aileler siyah çelengi Genel Merkez önüne bırakırken, HDP'liler çelengi kaldırmak istedi. Çıkan gerginliğe polis ekipleri müdahale etti.

Bu sırada Genel Merkeze gelen HDP'li Ayşe Acar Başaran'a aileler tepki gösterdi.

Güvenlik güçlerinin müdahalesi sonrası HDP'liler Genel Merkez binasına döndü.

 

Etiketler evlat nöbeti hdp genel merkezi hdp pkk terör terörist
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