''Evli kadının yanı kocasının yanıdır'' deyip bıçakladı

Adana'da şiddet gördüğü kocasından kaçıp baba ocağına sığınan kadın, babası tarafından bıçaklandı. 24 yaşındaki genç kadın, yaşam savaşı veriyor.

Adana'da kocasının şiddetine maruz kalan kadın, evine sığındığı babası tarafından bıçaklandı.

Olay, Yüreğir ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesi’nde gerçekleşti. İddiaya göre, eşinden sürekli şiddet gördüğü için boşanmaya karar veren ve mahkemeye başvuran Ümmü Gülsüm A. (24), baba ocağına döndü.

Baba İsa D., kızını eşiyle barıştırmak isteyince kızıyla arasında tartışma başladı. Kızını ikna edemeyince öfkelenen İsa D., cebinden çıkardığı bıçakla kızını kocasına dönmesi için tehdit etti.

“EVLİ KADININ YERİ KOCASININ YANIDIR”

Babasının, “Kocana döneceksin. Evli kadının yeri kocasının yanıdır” diyerek baskıladığı kadın evden kaçarak sığınma evine yerleşti. Bir ay sonra kızının yerini öğrenen baba Ümmü Gülsüm A.’yı eve dönmesi için ikna etti.

Kız kardeşiyle bile görüşmesine izin vermeyen baba İsa D. öfkelenip cebinden çıkardığı bıçakla önce göğsünden daha sonra kolundan en son olarak boğazından bıçaklayarak kaçtı.

Ağır yaralanan genç kadın Adana Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. İhbar üzerinde olay yerine gelen polislerden kaçan baba İsa D. ise yakalanıp gözaltına alındı.

"ŞUURUMU YİTİRDİM BIÇAKLADIM"

Zanlı ifadesinde “Bir an çok sinirlendim şuurumu yitirdim bıçakladım. Çok pişmanım” dediği öne sürüldü.

Zanlı baba, ifadesinin ardından sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

İHA