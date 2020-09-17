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  4. 17 Eylül 2020 16:50

Evlilik hazırlığı yaptığı kadını ve annesini öldürüp, intihar etti

Sivas'ın Akıncılar ilçesinde bir kişi, evlilik hazırlığı yaptığı Ebru Aksu (40) ile annesi Şükran Aksu'yu (68) av tüfeğiyle vurarak öldürdükten sonra intihar etti.

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Olay, öğle saatlerinde Akıncılar ilçesine bağlı Şenbağlar köyünde yaşandı.

Şenel Bulut, köy girişinde evlilik hazırlığı yaptığı Ebru Aksu ile annesi Şükran Aksu'yla tartıştı. Bulut, daha sonra yanında bulunan af tüfeği ile anne ve kızına ateş etti. Bulut, ardından da aynı tüfekle kendini vurdu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri 3 kişinin öldüğünü belirledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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