  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Evsiz adamın cesedi ormanlık alanda bulundu

Evsiz adamın cesedi ormanlık alanda bulundu

Evsiz adamın cesedi ormanlık alanda bulundu
Güncelleme:

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, psikolojik sorunları bulunduğu için sokaklarda yaşadığı öğrenilen 62 yaşındaki şahsın cansız bedeni bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Ayvalık’ta sokaklarda yaşadığı öğrenilen 62 yaşındaki Kemal Y. isimli vatandaş, Hüsnü Uğural Stadyumu’ndaki ormanlık alanda ölü bulundu.

Olay yerine giden Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki polis ekipleri, üzerinden kimlik belgesi çıkmayan şahıs hakkında araştırma başlattı.

Kısa sürede cansız bedenin Kemal Y. isimli sokaklarda yaşayan bir vatandaşa ait olduğu belirlendi.

 İlk belirlemelere göre psikolojik sorunları olduğu için ilçede yaşayan akrabalarından uzakta ve sokaklarda yaşadığı öğrenilen Y.’nın cesedi, olay yerine gelen savcının yaptığı incelemelerin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Soğuktan öldüğü düşünülüyor
Kemal Y.’nın soğuk hava ve olumsuz kış şartları nedeniyle hayatını kaybetmiş olabileceği üzerinde duruluyor.

Etiketler ormanlık alan ceset evsiz adam
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Kanada'dan depremzede Türk ve Suriyelilere ''vize'' müjdesi
Erdoğan'dan seçim öncesi ezber bozan sürpriz karar!
Instagram alev aldı! Didem Soydan transparan tarzıyla olay yarattı
800 yıllık kaynak ortaya çıkardı: Depremi bir saat öncesinden hissedebiliyorlar!
Kılıçdaroğlu ile HDP görüşmesinden ''mutabakat'' çıktı
6 büyük merkez bankasından dev dolar hamlesi
İttifakların oy hesaplaması değişti! İşte madde madde ilklerin seçimi
BBP lideri Destici'nin çıplak ayaklı çocuk fotoğrafına tepki yağdı
ORC'nin 42 ildeki seçim anketinde olay olacak sonuçlar
Güzel fenomen, yakışıklı oyuncuyu ''yanlışlıklı'' ifşa etti