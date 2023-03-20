Evsiz adamın cesedi ormanlık alanda bulundu

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, psikolojik sorunları bulunduğu için sokaklarda yaşadığı öğrenilen 62 yaşındaki şahsın cansız bedeni bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Ayvalık’ta sokaklarda yaşadığı öğrenilen 62 yaşındaki Kemal Y. isimli vatandaş, Hüsnü Uğural Stadyumu’ndaki ormanlık alanda ölü bulundu.

Olay yerine giden Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki polis ekipleri, üzerinden kimlik belgesi çıkmayan şahıs hakkında araştırma başlattı.

Kısa sürede cansız bedenin Kemal Y. isimli sokaklarda yaşayan bir vatandaşa ait olduğu belirlendi.

İlk belirlemelere göre psikolojik sorunları olduğu için ilçede yaşayan akrabalarından uzakta ve sokaklarda yaşadığı öğrenilen Y.’nın cesedi, olay yerine gelen savcının yaptığı incelemelerin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Soğuktan öldüğü düşünülüyor

Kemal Y.’nın soğuk hava ve olumsuz kış şartları nedeniyle hayatını kaybetmiş olabileceği üzerinde duruluyor.