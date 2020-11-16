Eylem hazırlığındaki terörist yakalandı

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Mardin’in Kızıltepe ilçesinde metropollerde eylem hazırlığında olan PKK’lı terörist, patlamaya hazır 1 kilo 970 gramlık patlayıcı madde ve zaman ayarlı bomba düzeneği ile yakalandı.
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