Eylem T. ''helalleştik'' dedi, acılı baba rest çekti: ''Ben evladımı satacak kadar alçalmadım''

ABD’de tutuklu bulunan Eylem T. , yazdığı mektupta maktul O.A.’nin ailesiyle "sulh yaparak helalleştiklerini" iddia etti. Bu sözlere acılı babadan yanıt geldi: "Benim öyle bir anlaşmam yok, davamın arkasındayım!"

İstanbul Eyüpsultan’da yaşanan ve O.A.’nın ölümüyle sonuçlanan feci kazanın ardından ABD’ye kaçan Eylem T., cezaevinden gönderdiği mektupta "aileyle helalleştik" iddiasında bulundu. Acılı baba Ö.A., bu iddiaları kesin bir dille yalanlayarak, "Ben oğlumun maddi ve maneviyatını satacak kadar alçalmadım" dedi.

"İki Yıl Sonra mı Akıl Başına Geldi?"

Eylem T.’un avukatı aracılığıyla paylaştığı ve "yasal varislerle sulh yaptık" dediği mektup, acılı ailede infial yarattı.

Eylem T.'un sürekli kendi oğlu T.C.’nin eğitiminden ve "iyi bir çocuk" olduğundan bahsetmesine tepki gösteren baba Ö.A., "Biz kan bağı varisleriyiz. Benimle bir irtibat kurmadılar, bu saatten sonra geçemezler de. İki yıl sonra mı aklı başına gelmiş? Benim bir buçuk yaşında yetim kalan torunum kötü çocuk mu?" ifadelerini kullandı.

Telefon ve İhmal İddialarına Yanıt

Eylem T.’un mektubunda yer alan "olay yerine gitmedim, telefon almadım" savunmasını raporlarla çürüten baba Ö.A., "Doğru söylüyor; telefonu şoförü getirip polise teslim etti, cihaz kendi aracından çıktı. Telefon almadım dediğin cihaz senin arabanda ne arıyor?" diye sordu.

Kazadan sonraki kritik dakikalara dikkat çeken Aci, yardım çağırmak yerine kaçmayı tercih eden anne ve oğlun ihmali yüzünden evladının 81 dakika sonra hastaneye ulaşabildiğini hatırlattı.

"Ben Evladımı Satmam"

Mektupta bahsedilen "sulh anlaşması" iddialarına dair sert konuşan Ö.A., "Ben onlardan insani bir merhamet beklerdim. İki sayfa mektup yazıyor, hala kendi evladından bahsediyor. Bana ne senin evladından, benim evladım ölmüş! Bir para alındıysa bunu açıkça söylerim ama benim buna ihtiyacım yok. Allah beter eylesin, çekecekler" dedi.

Gözler 13 Temmuz’daki Mahkemede

Eylem T. ve oğlu T.C.’nin iade süreci ve yargılaması devam ederken, baba Ö.A. adalete olan güvenini yineledi. Eylem T.’un 13 Temmuz’da hakim karşısına çıkacağını hatırlatan baba, tüm gerçeklerin telefon kayıtlarıyla mahkemede ortaya çıkacağını vurguladı.

İHA