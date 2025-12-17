''Eylem yasakları'' için emsal karar: Hukuka aykırı bulundu

İstanbul Barosu, açtıkları dava sonucunda 19-23 Mart 2025 tarihleri arasında İstanbul’u fiilen olağanüstü hâl koşullarına sürükleyen, kent yaşamını durma noktasına getiren toplantı, gösteri ve basın açıklaması yasağının hukuka aykırı bulunduğunu açıkladı.

Barodan yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

“19–23 MART 2025 TARİHLİ TOPLANTI, GÖSTERİ VE BASIN AÇIKLAMASI YASAĞI İPTAL EDİLDİ.

İstanbul 3. İdare Mahkemesi, temel hak ve özgürlükleri il genelinde askıya alan genel, ölçüsüz ve keyfi yasakların hukuk devletiyle bağdaşmadığını açıkça ortaya koydu.

Bu karar, hukuka aykırı ve ölçüsüz uygulamalar ile yüzlerce yurttaşın gözaltına alınmasının da hukuka aykırılığını açıkça ortaya koymuştur.

İstanbul Barosu, temel hak ve özgürlüklere yönelik her türlü müdahaleyi izlemeye ve hukuk zemininde kararlılıkla mücadele etmeye devam edecektir.”