  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. ''Eylem yasakları'' için emsal karar: Hukuka aykırı bulundu!

''Eylem yasakları'' için emsal karar: Hukuka aykırı bulundu

''Eylem yasakları'' için emsal karar: Hukuka aykırı bulundu
Güncelleme:

İstanbul Barosu, açtıkları dava sonucunda 19-23 Mart 2025 tarihleri arasında İstanbul’u fiilen olağanüstü hâl koşullarına sürükleyen, kent yaşamını durma noktasına getiren toplantı, gösteri ve basın açıklaması yasağının hukuka aykırı bulunduğunu açıkladı.

İstanbul Barosu, yaptıkları açıklamayla 19-23 Mart 2025'te kentte uygulanan toplantı, gösteri ve basın açıklaması yasaklarının hukuka aykırı bulunarak iptal edildiğini duyurdu.

Barodan yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

“19–23 MART 2025 TARİHLİ TOPLANTI, GÖSTERİ VE BASIN AÇIKLAMASI YASAĞI İPTAL EDİLDİ.

İstanbul Barosu’nun açtığı dava sonucunda, 19–23 Mart 2025 tarihleri arasında İstanbul’u fiilen olağanüstü hâl koşullarına sürükleyen, kent yaşamını durma noktasına getiren toplantı, gösteri ve basın açıklaması yasağı hukuka aykırı bulunarak iptal edildi.

İstanbul 3. İdare Mahkemesi, temel hak ve özgürlükleri il genelinde askıya alan genel, ölçüsüz ve keyfi yasakların hukuk devletiyle bağdaşmadığını açıkça ortaya koydu.

Bu karar, hukuka aykırı ve ölçüsüz uygulamalar ile yüzlerce yurttaşın gözaltına alınmasının da hukuka aykırılığını açıkça ortaya koymuştur.

İstanbul Barosu, temel hak ve özgürlüklere yönelik her türlü müdahaleyi izlemeye ve hukuk zemininde kararlılıkla mücadele etmeye devam edecektir.”

text-ad
Etiketler 19-23 Mart 2025 eylem yasağı eylem yasakları yargı emsal karar karar İstanbul Barosu
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Güvensiz Ürünler listesi güncellendi; Çocuklar için satılan çok sayıda ürün listede! Güvensiz Ürünler listesi güncellendi; Çocuklar için satılan çok sayıda ürün listede! Onkoloji uzmanı profesör kansere yol açan ve kanserle savaşan besinleri açıkladı Onkoloji uzmanı profesör kansere yol açan ve kanserle savaşan besinleri açıkladı Eski belediye başkanına suikast davasında şoke eden itiraf Eski belediye başkanına suikast davasında şoke eden itiraf ''Benim paramla Cumhurbaşkanlığı'na ait uçakla gezenlerin kokain içmesinden utanın'' ''Benim paramla Cumhurbaşkanlığı'na ait uçakla gezenlerin kokain içmesinden utanın'' Ünlü şarkıcı ile 20 yaş küçük oyuncu sevgilisi sahnede aşka geldi! Ünlü şarkıcı ile 20 yaş küçük oyuncu sevgilisi sahnede aşka geldi! Güllü'nün şüpheli ölümü henüz aydınlatılamamışken mal varlığı açıklandı... Güllü'nün şüpheli ölümü henüz aydınlatılamamışken mal varlığı açıklandı... Üç yıllık evli 2 çocuk annesi 19 yaşındaki gencecik bir kadın eşi olacak cani tarafından katledildi Üç yıllık evli 2 çocuk annesi 19 yaşındaki gencecik bir kadın eşi olacak cani tarafından katledildi Cem Küçük ''tutuklanınca her şeyi anlattı'' demişti... Kilit isim Adliye'de! Cem Küçük ''tutuklanınca her şeyi anlattı'' demişti... Kilit isim Adliye'de! Süleyman Soylu'nun ''sağ kolu'' olan emniyet müdürü emekli edildi Süleyman Soylu'nun ''sağ kolu'' olan emniyet müdürü emekli edildi Milyonlarca emekli ve memurun Ocak ayı maaş tablosu ortaya çıktı Milyonlarca emekli ve memurun Ocak ayı maaş tablosu ortaya çıktı
İstanbul'un göbeğinde dehşet: Ters yöne giren araç yayaları ezip geçti! İstanbul'un göbeğinde dehşet: Ters yöne giren araç yayaları ezip geçti! Çarkıfelek'in eski güzel hostesinin değişimi baş döndürdü Çarkıfelek'in eski güzel hostesinin değişimi baş döndürdü Aralık ayının ortasında yalancı bahar sürprizi: Hava sıcaklığı 20 derecenin üzerine çıkacak Aralık ayının ortasında yalancı bahar sürprizi: Hava sıcaklığı 20 derecenin üzerine çıkacak İslam Memiş'ten hem altın hem de gümüş için ''vergi geliyor'' uyarısı! İslam Memiş'ten hem altın hem de gümüş için ''vergi geliyor'' uyarısı! Yakıtına, rengine vites tipine göre... İşte Türkiye'de en çok tercih edilen araçlar! Yakıtına, rengine vites tipine göre... İşte Türkiye'de en çok tercih edilen araçlar! Bir anda zayıflayan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın hastalığı belli oldu Bir anda zayıflayan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın hastalığı belli oldu Uyuşturucu testi pozitif çıkmıştı... Ünlü sunucu Ela Rümeysa Cebeci tutuklandı! Uyuşturucu testi pozitif çıkmıştı... Ünlü sunucu Ela Rümeysa Cebeci tutuklandı! İçişleri Bakanı bizzat açıkladı: Emniyet'e de ''Başkanlık Sistemi'' geliyor! İçişleri Bakanı bizzat açıkladı: Emniyet'e de ''Başkanlık Sistemi'' geliyor! TFF duyurdu: Ara transfer dönemi için takvim değişti TFF duyurdu: Ara transfer dönemi için takvim değişti Uzmanlar Avrupa'yı saran yeni salgının Türkiye'yi vuracağı tarihi açıkladı! Uzmanlar Avrupa'yı saran yeni salgının Türkiye'yi vuracağı tarihi açıkladı!