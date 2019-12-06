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  4. 06 Aralık 2019 22:33

Fabrika işçisi intihar etti

Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde bir fabrikada çalışan işçi, evde kendisini asarak intihar etti. 27 yaşındaki işçiyi babası buldu.

Fabrika işçisi intihar etti
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Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde, fabrikada işçi olarak çalışan Erdem S. (27), evde kendisini iple tavana asarak yaşamına son verdi.

Olay öğlen saatlerinde, Söğütlü Yeniköy Mahallesi'nde meydana geldi. Söğütlü 3'üncü Organize Sanayi Bölgesi’nde fabrikada işçi olarak çalışan Erdem S., ailesiyle birlikte kahvaltı yaptıktan sonra odasına gitti. Erdem S. bir süre sonra çıkmayınca babası meraklanarak odasına girdi. Babası Erdem S.'yi iple tavana asılı halde buldu.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

İhbar üzerine eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Erdem S.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Erdem S.’nin cesedi olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

DHA

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