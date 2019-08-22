Fabrikada büyük yangın

Yangın, Çorlu-Tekirdağ karayolu üzerinde bulunan Karatepe mevkisinde faaliyet gösteren bir geri dönüşüm fabrikasında meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir sebepten ötürü çıkan yangın, rüzgarın da etkisi ile kısa sürede tüm tesisi sardı. Büyüyen yangın nedeniyle metrelerce yükselen alevler, gecenin zifiri karanlığını aydınlatırken kilometrelerce uzaktan da görüldü. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye çevre ilçelerden de olmak üzere çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



"YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI"

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, çalışmalar hakkında bilgi aldıktan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, yangın ihbarı üzerine ekiplerin harekete geçtiğini söyledi.

Ekiplerin gerekli tedbirleri de aldığını belirten Yıldırım, "Yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor. Başka bir yere yangının sıçramaması için de tedbir alınmıştı. İnşallah birkaç saate kadar soğutma çalışmaları da biter ve bunu ucuz bir şekilde atlatmış oluruz. İnşallah bir daha böyle bir olaya rastlamayız." dedi.

Vali Yıldırım, bu gibi işletmelerde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tüm tedbirlerin alınması gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Eğer tedbir alınmazsa böyle kazalara sebebiyet verebiliyor. Yangın çıkıp, hasar oluşabiliyor. Burada bizi sevindiren konu can kaybı ve yaralanmanın olmaması. Bunu hafif atlattık bir daha ki bu kadar hafif olmayabilir onun için mutlaka sanayicilerimiz bütün tedbirleri almalıdır. Yapılan tatbikatların, burada ekiplerin hemen organize olmasında ne kadar faydalı olduğunu görmüş olduk. Hepimize geçmiş olsun."