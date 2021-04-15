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  4. Fabrikada kazan patladı: Yaralılar var!

Fabrikada kazan patladı: 8 yaralı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde döküm fabrikasında üretim kazanının patlaması sonucu 8 işçi yaralandı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesi Yeni Yalı Mahallesi'nde faaliyet gösteren döküm fabrikasında üretim bölümündeki kazanda, henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Patlamada yaralanan 8 işçi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

İtfaiye ekipleri, patlama sonucu çıkan yangını söndürdü.

Patlama ve yangın nedeniyle fabrikada hasar oluştu.

AA

Etiketler kocaeli fabrika patlama körfez döküm fabrikası
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