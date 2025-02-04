Fabrikada korkunç kaza: Kopan parmaklarını arkadaşları buldu

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bulunan fabrikada bir işçinin parmakları koptu. 112 ambulansı ile hastaneye kaldırılan işçinin kopan parmaklarından bazıları mesai arkadaşları tarafından bulundu.

Olay, gece 01.00 sıralarında Arslanbey OSB'de meydana geldi. 48 yaşındaki fabrika işçisi F. C. elini makineye kaptırdı. İşçinin parmakları koparken, olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Hemen Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan işçinin kopan parmaklarından bazıları yarım saat sonra mesai arkadaşı tarafından bulundu. F.C.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. İHA