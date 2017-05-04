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  4. 04 Mayıs 2017 22:44

Fabrikada yangın ! Kullanılmaz halde...

Isparta'da bir mantolama fabrikasında çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.

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Isparta'daki Yeni Sanayi Sitesi'nde bir mantolama  fabrikası, yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Sanayi Mahallesi'ndeki Yeni Sanayi Sitesi'nde  Sait Işık'a ait mantolama üretim fabrikasında henüz belirlenmeyen bir nedenle  yangın çıktı.

İşçilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına  müdahale etti. Yangının kısa sürede büyümesi üzerine Burdur ve Isparta'nın  ilçelerinden de takviye ekipler geldi.

Yangın, yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına  alındı. Yangın sonrası fabrika kullanılamaz hale geldi.

Soğutma çalışmalarının sürdüğü fabrikada, mahalle sakinleri, yangının  sıçramadığı alanda kalan mantolama ürünlerini, elden ele taşıyarak dışarıya  çıkardı.

Yangında yaralanan olmazken polis ekipleri, fabrika çevresinde  güvenlik önlemi alarak ara yolları trafiğe kapattı.

AA

yangın , itfaiye , fabrika