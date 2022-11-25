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Falezlerde erkek cesedi bulundu

Falezlerde erkek cesedi bulundu
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Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki falezlerde 22 yaşındaki bir gencin cansız bedeni bulundu.

Muratpaşa ilçesi Karaalioğlu Parkı'nda falezlerdeki kayalıklarda bugün öğle saatlerinde hareketsiz yatan kişiyi görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde bu kişinin öldüğü belirlendi. Deniz polisi tarafından bota alınan ceset, Antalya Yat Limanı'ndaki Deniz Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Yapılan incelemede ölen kişinin, Berke E. olduğu belirlendi.

Berke E.'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere, Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı. 

DHA

Etiketler antalya muratpaşa falez ceset
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