  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Falezlerden bir kişinin düştüğü ihbarı ekipleri harekete geçirdi

Falezlerden bir kişinin düştüğü ihbarı ekipleri harekete geçirdi

Antalya’nın dünyaca ünlü falezlerinden bir kişinin düştüğü ihbarı üzerine arama yapan polisler, herhangi bir ize rastlamadı.

Ekiplerin yaptığı aramayı falezlerin kıyısına kadar gelerek izleyen gençler hem pandemi kurallarını hiçe saydı hem de tehlikeye aldırış etmeden falez kenarında çalışmaları izledi. Gençlerin vurdum duymazlıkları düşme vakaları ders olmuyor dedirtti.

Olay, saat 14.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Karaalioğlan Parkı içerisinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre haftasonu tatilini park içerisinde geçirmek isteyen Ferhat Anaibrik (19) falezlerde bir süre oturduktan sonra su üzerinde hareketsiz bir kişiyi gördüğünü söyledi. Gencin ihbarı ile çevrede bulunan vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri gencin gösterdiği alanda karadan arama çalışması başlattı. Yapılan aramalarda bir kişiye rastlanmayınca Sahil Güvenlik Komutanlığı ve deniz polisinden yardım istedi. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri ve deniz polisi uzun süre su üzerinde arama çalışması yaptı. Balık adamlar ise su altında arama yaptı.


Yaklaşık bir saat süren arama çalışmalarında herhangi bir ize rastlanmadı. Öte yandan arama çalışmalarını izlemek isteyen vatandaşlar, falezler kenarında pandemi kurallarını adeta unuttu. Gençlerin tehlikeye aldırmadan falez kenarına gelerek çalışmaları yakından izlemesi, "son günlerde meydana gelen düşme vakaları ders olmuyor" dedirtti. Polis ekipleri ise gençleri sık sık maske ve sosyal mesafe konusunda uyardı.
Su üzerinde bir kişiyi gördüğünü savunan Ferhat Anaibrik ise, “Bugün izinli günümdü. Kafa dinlemek için geldim. Oturduktan sonra birini gördüm. Birisini gördüm. Emin olmak için 2-3 defa daha gördüm. Sonra yukarıdakilere haber verdi. Kayanın altındaydı. Yanılma ihtimalim yok. 2-3 defa baktım” sözlerine yer verdi.

Etiketler falezler ihbar polis
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Yeni Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu kimdir ?
Koronavirüs aşı haritası güncellendi! Türkiye kaçıncı sırada ?
Mağazada şişme bebekle cinsel ilişkiye girmeye çalışan adama saldırdı
Türkiye, İstanbul Sözleşmesi'nden ayrıldı
Doğu Perinçek’in sözleri canlı yayını karıştırdı!
AK Parti ve Erdoğan'ın tüm hesaplarını bozan seçim anketi
Ağbal'ın görevden alınacağını bilmişti; şimdi de Erdoğan'ın ''damat'' planını açıkladı
İkinci el cep telefonu alımında ve satımında yeni dönem! Zorunlu oldu
Araç sahipleri dikkat! Araç muayenesinde yeni dönem!
İsmail Saymaz TCMB başkanlığı için yeni adayını açıkladı, sosyal medya yıkıldı!