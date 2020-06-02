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  4. 02 Haziran 2020 19:04

Farklı zamanlarda 11 motosiklet çalan hırsız böyle yakalandı

Manisa'nın Salihli ilçesinde, farklı zamanlarda 11 adet motosiklet çalan hırsız, polis ekiplerinin güvenlik kameralarını incelemesi sonucu yakalandı.

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İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, farklı tarihlerde 11 motosiklet çalınması ve iş yerlerinden yapılan çeşitli hırsızlıklar ile ilgili ilçede çalışma başlattı. Hırsızlıkların meydana geldiği adreselerdeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alan polis ekipleri, şüphelinin aynı kişi olduğunu saptadı.

Bunun üzerine yapılan geniş çaplı incelemede hırsızlık şüphelisinin T.G. olduğu tespit edildi. Polis, belirlediği adrese düzenlediği operasyonla, T,G,'yi 28 Mayıs günü gözaltına aldı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen T.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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