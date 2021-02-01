Fatih Portakal'dan Berat Albayrak'a: 130 milyar doları nasıl yok ettin?

Fatih Portakal, sosyal medya hesabından eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak paylaşımında bulundu. Portakal, Bir yurttaş olarak, "Berat Albayrak’ın halkın parası olan 130 milyar doları nasıl yok ettiğini bilmek istiyorum?" dedi.



Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan istifasının ardından kamuoyunun karşısına çıkmayan Berat Albayrak ile ilgili Fatih Portakal'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Portakal, "Bir yurttaş olarak, Berat Albayrak’ın halkın parası olan 130 milyar doları nasıl yok ettiğini bilmek istiyorum? Sorumlu bir siyasetçinin hesap verebilir olması çok önemli. Ne var ki insan içinde bile göremiyoruz kendisini!" dedi.



