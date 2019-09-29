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  4. 29 Eylül 2019 10:51

Fatih sahilinde kuyumcu cinayeti

İstanbul Fatih’te bir kuyumcu, Çatladıkapı sahilde arkadaşları ile birlikte otururken tartıştığı şahıs tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Fatih sahilinde kuyumcu cinayeti
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Olay, gece saat 01.00 sıralarında Fatih ilçesi Çatladıkapı sahilinde yaşandı. İddiaya göre, Sebahattin Aşçı arkadaşları ile birlikte deniz kenarında otururken tartıştığı bir kişi tarafından bıçaklandı. Samatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Aşçı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili inceleme başlatan polis, Aşçı’yı bıçaklayan zanlıyı gözaltına aldı.

Hayatını kaybeden Sebahattin Aşçı’nın tek çocuk babası olduğu ve bir kuyumcunun yanında işçi olarak çalıştığı öğrenildi.




İHA

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cinayet , fatih
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