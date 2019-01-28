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  4. 28 Ocak 2019 15:49

Fatih'te 2 kişinin cesedi bulundu

İstanbul'un Fatih ilçesinde bir dairede 2 kişi ölü bulundu.

Fatih'te 2 kişinin cesedi bulundu
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Olay, Fatih Molla Gürani Mahallesi Saray Hamamı Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın 3. katındaki dairede meydana geldi. 54 yaşındaki Halim Güler'den haber alamayan yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri daire kapısının açılmaması üzerine çilingir yardımıyla daireye girdi. Polis ekipleri dairenin banyosunda bulunan şofbenden sızan gazdan zehirlendiği belirlenen Halim Güler ve Özbekistan uyruklu 43 yaşındaki Zübayda Azizova'nın cansız bedenleriyle karşılaştı. Olay Yeri ve İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri dairede çalışma yaptı. Daha sonra savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Güler ve Azizova'nın cansız bedenleri Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.



DHA

fatih
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