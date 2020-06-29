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  4. 29 Haziran 2020 21:59

Fatih'te yılan paniği! Otomobilin altına giren yılan böyle çıkarıldı

Akşam saatlerinde İstanbul Fatih Çemberlitaş'taki bir otoparkta meydana gelen olayda, bir otomobilin altına giren yılan itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Fatih'te yılan paniği! Otomobilin altına giren yılan böyle çıkarıldı
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Fatih'te bir aracın alt kısmına giren yılan, itfaiye istasyonunda ekipler tarafından sağlıklı bir şekilde çıkartıldı.

Olay, akşam saatlerinde Fatih Çemberlitaş'taki bir otoparkta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir otomobilin alt kısmında yılan olduğu fark edildi. Otomobil sahibi otoparktaki zabıta ekiplerine haber verdi. Zabıta ekipleri de, aracı Fatih İtfaiye İstasyonuna götürdü. İtfaiye erleri tarafından yılan sağlıklı bir şekilde çıkarılarak, otomobil sahibine teslim edildi.

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