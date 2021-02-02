  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 02 Şubat 2021 16:19

Fatih'te yumruk yumruğa yol verme kavgası

Fatih’te trafikte yol verme tartışmasında taksi şoförü ve otomobil sürücüsünün kavgası kameralara yansıdı.

A+ A-

Olay, önceki gün saat 16.00 sıralarında Kocamustafapaşa'da meydana geldi. İddialara göre taksi şoförü ile otomobil sürücüsü arasında yol verme tartışması yaşandı. Otomobilin sürücüsü aracından çıkarak taksinin yanına geldi. Sürücü, taksinin kapısını açıp şoför ile tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma sırasında sürücü şoföre vurmaya başladı. Yumruk yumruğa kavgayı çevredeki vatandaşlar araya girerek ayırdı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

kavga , fatih , yol verme kavgası
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM