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  4. 09 Eylül 2019 10:35

Feci kaza: 2'si çocuk 5 ölü

Erzurum'da sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç, 5 metre yüksekliğindeki menfez duvarına çarptı. Kazada 2'si çocuk 5 kişi hayatını kaybetti.

Feci kaza: 2'si çocuk 5 ölü
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Kaza, saat 06.00 sıralarında Erzurum- Tortum Karayolu'nun Karagöbek Mahallesi Mevkii'nde meydana geldi. Erzurum'dan Tortum'a giden Umut Yasak'ın kullandığı 08 YD 488 plakalı hafif ticari araç, bir anda kontrolden çıkarak 5 metre yüksekliğindeki menfez duvarına çarptı.

Kazada sürücü Umut Yasak, eşi Birgül Yasak ile beraberlerinde bulunan Nurgül Öztürk ve çocukları Salih Öztürk (8) ve Elif Öztürk (7) yaşamını yitirdi.

Savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından 5 kişinin cansız bedenleri, Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
 

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