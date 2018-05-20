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  4. 20 Mayıs 2018 09:19

Feci kaza ! 3 genç kız hayatını kaybetti

Kahramanmaraş’ta tomruk yüklü tıra otomobilin arkadan çarpması soncusu 3 genç kız öldü, 2 kişi de yaralandı.

Feci kaza ! 3 genç kız hayatını kaybetti
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Kahramanmaraş-Göksun karayolu Beşoluk mevkisinde sürücüsü belirlenemeyen 46 N 2413 plakalı otomobil, kent merkezi istikametine giderken 27 BDF 20 plakalı tomruk yüklü kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil ikiye bölündü. Otomobilde bulunan Melisa Gül (18), Seda Özbulutlu (17) ve Nesibe Tepe (19) olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralanan Serkan Tecirli (19) ile Muhammed Tanırlı (20) da sağlık ekiplerince Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Olay yerinde savcılık incelemesinin ardından 3 kişinin cenazeleri, KSÜ Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
 


İHA

kahramanmaraş , trafik kazası
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