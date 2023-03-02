Feci kaza: Hatay'dan gelen 3 depremzede hayatını kaybetti
Antalya'nın Alanya ilçesinde, Hatay'dan gelen depremzede vatandaşların bulunduğu bir otomobil, hafif ticari araçla çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.
Alanya'daki kaza Mahmutlar Mahallesi D-400 kara yolunda meydana geldi. Emin Z. yönetimindeki otomobil, kavşaktan döndüğü sırada T.E. idaresindeki hafif ticari araç ile çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri otomobildeki İnci G.'nin (21) hayatını kaybettiğini belirledi. Sağlık ekipleri, yaralılar Başak G. (21), Ali Can G. (23), Ahmet Çınar Z., Emin Z., Fulya Z. ve Melis Bade Z.'yi ilçedeki hastanelere kaldırdı.
DEPREM SONRASI HATAY'DAN GELMİŞLERDİ
Yaralılardan Başak G. ve Ali Can G., müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kazada hayatını kaybedenlerin ve yaralananların Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Hatay'dan Alanya'ya geldikleri öğrenildi.
Hafif ticari araç sürücüsü T.E. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı
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