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  4. 11 Nisan 2018 14:57

Feci kaza sabah fark edildi: 2 ölü

Ankara'nın Bala ilçesinde, dün gece meydana gelen kaza gün ağarınca fark edildi. Tarlaya uçan otomobildeki iki gencin cesedi bulundu.

Feci kaza sabah fark edildi: 2 ölü
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Ankara'nın Balâ ilçesinde dün gece meydana geldiği degerlendirilen trafik kazası, sabah gün ağarınca fark edildi. Kazada, refüje çarptıktan sonra tarlaya uçan otomobilde bulunan Mehmet Kerem Yılmaz (22) ve Yunus Emre Balcı (25) yaşamını yitirdi.

Kaza, iddiaya göre, dün gece saatlerinde Balâ-Karakeçili Karayolu Bahçekaradalak mevkii yakınlarında meydana geldi. İlk belirlemelere göre, 06 DTK 88 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu önce refüje çarptı, ardından da tarlaya uçtu. Ters dönen araçta bulunan Mehmet Kerem Yılmaz ve Yunus Emre Balcı olay yerine yaşamını yitirdi.

Sabah saatlerinde yoldan geçen bir kişinin ihbarı sonrası kaza ortaya çıktı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri araçtan fırlayarak tarlaya savrulan iki gencin cansız bedeniyle karşılaştı. Yılmaz ve Balcı'nın cenazeleri otopsi için Balâ Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Soruşturma başlatıldı.

DHA

trafik kazası , bala , ankara
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