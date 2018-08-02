Feci kaza sonrası can pazarı: Ölü ve yaralılar var

Erzincan’da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu aynı aileden 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Kaza sonrası olay yerinde adeta can pazarı yaşandı. Yaralı yerde yatan çocuk hastaneye kaldırılan hamile annesinin durumunu defalarca sordu.



Kaza, Erzincan-Erzurum karayolu Kargın beldesi çıkışında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Rasim Demirtaş (66) idaresindeki 06 CCR 96 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine şarampole uçarak yolun altında bulunan ağaçlara çarparak durabildi.







Kazada, Naciye Demirtaş (67) olay yerinde, 6 aylık hamile olduğu öğrenilen Emine Demirtaş (49) ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.







Kaza sonrası ise can pazarı yaşandı. Otomobilde sıkışan sürücü Rasim Demirtaş ile torunları Yasin (14) ve Şüheda Demirtaş (11) AFAD ve sağlık ekipleri tarafından kurtarıldı. Kaza mahalinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılardan Yasin isimli çocuk annesinin hamile olduğunu belirterek sağlık görevlilerine defalarca annesinin durumunu sordu ve gözyaşlarına boğuldu.



Yaralılar Erzincan Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.









