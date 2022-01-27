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Felaket haberleri peş peşe geliyor: Artvin'de heyelan meydana geldi

Felaket haberleri peş peşe geliyor: Artvin'de heyelan meydana geldi

Artvin’in Arhavi ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu çift taraflı trafiğe kapatıldı.

Artvin’in Arhavi ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu çift taraflı trafiğe kapatıldı.

Heyelan anı ise vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Olay bugün akşam saatlerinde meydana geldi. Arhavi-Fındıklı karayolu üzerinde bulunan tır park mevkide heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan dev kayalar karayolunu ulaşıma kapattı. Heyelan sonrası bölgeye çok sayıda iş makinesi sevk edilirken, ekipler karayolunu yeniden ulaşıma açmak için çalışmalarına başladı.
Karadeniz Sahil Yolu çift taraflı ulaşıma kapanırken, Sarp Sınır Kapısı'nın da heyelan bölgesine yakın olması nedeniyle uzun araç ve tır kuyrukları oluştu. O anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Etiketler heyelan artvin
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