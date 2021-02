Felçli hastaya 500 TL borcu için gözaltı!

Konya’da yaşayan Erhan C., 9 ay önce geçirdiği beyin kanaması sonucu felç geçirdi. Yüzde 80 engelli raporu alan Erhan C., işini bırakmak zorunda kaldı. Erhan C., bu nedenle boşandığı eşinin nafakasını 9 ay boyunca ödeyemedi. Hakkında mahkeme kararıyla arama kararı çıkarılan Erhan C., tedavi için Erzurum’a gittiği sırada pandemi yasakları kapsamındaki yol kontrolünde gözaltına alındı. Yakınları, “14 tane fidan gibi çocuğu mağarada öldürdüler. Onca sene devletin haberi olmadı. Şimdi bin 500 liralık nafaka borcu için yapılıyor bu muamele” diyerek isyan etti. Terör suçlusuna bile bu muamelenin yapılmadığını söyleyen yakını “Biz de mi dağa çıkalım” dedi. 2 gün boyunca Aksaray’daki karakolda gözaltında tutulan Erhan C., nafakanın ödenmesinin ardından serbest bırakıldı.

“BENİ DÖVECEKLER DİYE KORKTUM”

Konuşmakta zorluk çeken Erhan C., “Beni dövecekler diye korktum, nafakayı ihlalden aldılar beni” dedi.

“EŞİMİN BİR BATTANİYE ARASINDA GECENİN O SAATİNDE OTOBÜSTEN İNDİRDİLER”

Erhan C.’ın eşi Nida C., ANKA’ya yaptığı açıklamada, yüzde 80 engelli birinin gecenin bir saati nafaka borcu için otobüsten indirilmesine tepkisini, “Eşimin bir battaniye arasında gecenin o saatinde otobüsten indirdiler. Yanına refakatçi de istemediler. Bu nasıl sistem?” sözleriyle dile getirdi.

Nida C., şunları söyledi:

“Eşim 9 ay önce beyin kanaması geçirdi. Vücudunun çoğu fonksiyonunu kullanamıyor, bilinci bile açık diyemeyiz şu an için. Konya Ereğli’de oturuyorduk, tedavisi için Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne yatırmaya götürüyorduk. Yolculuk sırasında Aksaray yakınlarında kimlik kontrolüne takıldık. Komutana, eşimin, ilk eşinden nafakadan dolayı aratma emri olduğunu söyledim. Onlar da savcıya danıştılar, savcı kesinlikle otobüsten indirilmesi gerektiğini söyledi. Eşimi bir battaniye arasında gecenin o saatinde otobüsten indirdiler. Yanına refakatçi de istemediler. Bu nasıl sistem? Benim eşim terör suçundan, hırsızlıktan, yolsuzluktan, kadın cinayetinden araması yoktu. Engelli bir kişinin nafakadan dolayı gecenin o saatinde o otobüsten indirilmesi çok acı bir durum. Bu sisteme isyan ediyorum. Benim eşimin yüzde 80 engeli var, o şekilde otobüsten indirilmesi çok acı bir şey.”