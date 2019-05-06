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  4. 06 Mayıs 2019 13:41

Fethiye’de dehşet ! Rus paraşütçü öldü

Türkiye'nin cenneti Muğla'nın Fethiye ilçesinde, yamaç paraşütü heyecanı felaketle sonuçlandı. Yedek paraşütünü açarak denize düşen Rus uyruklu pilot hayatını kaybetti.

Fethiye’de dehşet ! Rus paraşütçü öldü
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Edinilen bilgiye göre; arkadaşlarıyla ilçenin Ölüdeniz Mahallesi’nde tatile gelen 44 yaşındaki Andrey Kurinin, yamaç paraşütü yapmak için Babadağ'a çıktı. 

1200 metredeki pistten single (tekli) atlayış yapan Kurinin, yaklaşık 500 metre yükseklikte yedek paraşütünü açarak denize düştü. 

Kurinin’in düştüğünü görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Denizden botla çıkarılan Kurinin’in, hastaneye götürülürken hayatını kaybettiği öğrenildi.

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