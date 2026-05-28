Fethiye'de feci kaza: Otomobilin üzerine savrulan motosiklet sürücüsü öldü

Muğla'nın Fethiye ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen feci kazada, kavşakta bir otomobille çarpışıp aracın üzerine savrulan 25 yaşındaki motosiklet sürücüsü S.Ç. hayatını kaybetti.

Muğla'nın Fethiye ilçesi, sabaha karşı yaşanan acı bir trafik kazasıyla sarsıldı.

Karaçulha Çevre Yolu üzerinde meydana gelen kazada, bir motosiklet ile otomobilin kavşakta çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır olmak üzere toplam 3 kişi yaralandı.

Çarpışmanın Şiddetiyle Otomobilin Üzerine Savruldu

Olay, gece saat 04.30 sıralarında Fethiye-Seydikemer güzergahında gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, Seydikemer istikametine doğru seyir halinde olan 25 yaşındaki S.Ç. idaresindeki motosiklet, Fethiye yönüne gitmekte olan ve o esnada kavşaktan dönüş yapan G.E. yönetimindeki otomobille şiddetle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletinden savrulan genç sürücü S.Ç., otomobilin üzerine düşerek ağır yara aldı.

Olay Yerinde Hayatını Kaybetti

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine hızla polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan sağlık görevlilerinin yaptığı ilk kontrolde, talihsiz motosiklet sürücüsü S.Ç.'nin çarpmanın etkisiyle olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Gencin cansız bedeni, nöbetçi savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yaralılardan Birinin Durumu Ağır

Feci kazada, otomobil sürücüsü G.E. ile araçta yolcu konumunda bulunan Oğuzhan Aksu ve Halit Can Gel de yaralandı. Olay yerinde sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi. Tedavi altına alınan yaralılardan Oğuzhan Aksu'nun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis ekipleri, kazanın oluş şekli ve olası ihmallerin tespiti amacıyla bölgede geniş çaplı bir inceleme başlattı.

DHA