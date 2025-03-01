Fethiye'de kahreden olay: Yaşlı çift evde ölü bulundu

Muğla'nın Fethiye ilçesinde tek katlı evde yaşayan yaşlı çift, sobadan çıkan yangında hayatını kaybetti.

Fethiye'nin kırsal Nif Mahallesi'ndeki tek katlı müstakil evde, saat 10.00 sıralarında yangın çıktı. Alevleri fark eden çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, 1 saatlik çalışmayla yangını söndürdü. Eve giren itfaiye ekipleri M.E.(83) ile eşi N.E.'nin (81) cansız bedenlerine ulaştı. Yangının E. çiftinin sahur yapıp yatmalarını ardından odun sobasından çıktığı belirlendi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA