Fethiye'de orman yangını
Muğla'nın Fethiye ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Sarp bölgedeki yangına havadan müdahale başladı.
Fethiye'nin Karagözler Mahallesi'ndeki kızılçam ağaçlarıyla çevrili ormanda, saat 13.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Bölgeden yükselen dumanları görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. 1 helikopter ile havadan müdahale edilen yangını söndürme çalışması sürüyor.
DHA
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