  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Fethiye'de orman yangını

Fethiye'de orman yangını

Fethiye'de orman yangını

Muğla'nın Fethiye ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Sarp bölgedeki yangına havadan müdahale başladı.

Fethiye'nin Karagözler Mahallesi'ndeki kızılçam ağaçlarıyla çevrili ormanda, saat 13.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Bölgeden yükselen dumanları görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. 1 helikopter ile havadan müdahale edilen yangını söndürme çalışması sürüyor. 

DHA

Etiketler fethiye orman yangını
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Petrol uçtu, benzin ve motorine yine, yeniden zam geliyor!
Biz onları izlerken, onlar da bizi izliyormuş!
Buldukları yeri sır gibi saklıyorlar! Kilosu 200 TL'den satılıyor
Barış Murat Yağcı güzel modelle aşkını ilan etti
Vatandaş evde içkiden sonra şimdi de evde akaryakıt üretimine başladı
Memurluk hayali kuranlara müjde! Binlerce memur alınacak! İşte İŞKUR'un yayınladığı liste
Asgari ücrete ek zam hesaplandı; yine 3 kuruşluk zamma müjde diyeceğiz!
Filmleri aratmayan olay: 200 milyon liralık vurgunun detayları şoke etti!
Bakan Nebati: ''65 bin kişi tespit ettik, canlarına okuyacağız!''
Avukatlık Kanunu değişiyor