Fethiye'de yine paraşüt faciası: 1 ölü

Fethiye'nin ünlü yamaç paraşütü merkezi Babadağ'da yaşanan kazalara bir yenisi daha eklendi. 1700 metreden atlayan Rus paraşütçü, kayalıklara düşerek hayatını kaybetti.

Rus uyruklu paraşüt pilotu V.G. (37), saat 14.00 sıralarında, Ölüdeniz Mahallesi'nde bulunan Babadağ'ın 1700 metrelik pistinden single (tekli) atlayış yaptı. Gribanov, bir süre sonra kontrolünü kaybedip, ormandaki kayalık alana düştü. Diğer pilotlar, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, Rus turistin hayatını kaybettiğini belirledi. Gribanov'un cansız bedeni, incelemenin ardından Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. 

DHA

