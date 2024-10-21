FETÖ elebaşısı Fethullah Gülen öldü

Eli kanlı bölücü terör örgütü FETÖ'nün elebaşısı Fethullah Gülen hayatını kaybetti. Gülen'in ölüm haberi FETÖ'nün yayın organı Herkul'un sosyal medya hesabından duyuruldu.

Kanlı 15 Temmuz darbe girişiminin arkasındaki terör örgütü FETÖ'nün lideri Fethullah Gülen, 83 yaşında Pensilvanya'da öldü.

2016 yılında Türkiye'de 15 Temmuz darbe girişimini planlamak ve ülkede bazı hükümet işlevlerinin kontrolünü ele geçirmek için paralel bir devlet yapısı kurduğu gerekçesiyle kırmızı bültenle aranıyordu.

Gülen'in ölüm haberi FETÖ'nün yayın organı Herkul'un sosyal medya hesabından duyuruldu.

Herkül'ün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Gülen'in 20 Ekim'de (dün) öldüğü belirtildi.

Fethullah Gülen'e yakınlığıyla bilinen Tuncay Opçin, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Fethullah Gülen'in öldüğünü doğruladı.

Opçin FETÖ elebaşısı Gülen'in ölümünü "Allah’tan geldik ve yine O’na döneceğiz. Yolumuzun ışığı, Hak dostu ve peygamber aşığı Hocamız vefat etti. Allah şefaatine nail eylesin. Göçtü kervan kaldık dağlar başında." ifadeleriyle doğruladı.

FETÖ lideri Gülen'in yeğeni Ebuseleme Gülen de sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla ölüm haberlerini doğruladı.

Fethullah Gülen’in kaldırıldığı hastanede öldüğü açıklandı.

ABD onu Türkiye'ye iade etmedi

17-25 Aralık 2013 tarihlerinde, sahte belgelerle hükümeti düşürmeye yönelik bir darbe girişimi gerçekleştirildi. Bu operasyonların arkasında Gülen’in olduğu anlaşılmasının üzerine, FETÖ 40 liderinin ABD’den her seviyede iadesi talep edildi. Fakat ABD bu konuda çekimser davranarak Gülen’i himayesi altında tutmaya devam etti. 15 Temmuz 2016 gelindiğinde ise FETÖ, Türkiye’de askeriye içinde gizlenen militanlarına emir vererek, devleti ele geçirmeye çalıştı ve birçok insanın ölmesine sebep oldu. Bu kalkışmanın ardından Türkiye FETÖ iade talebini bir kez daha tekrarladı. ABD Dışişleri Bakanı John Kerry ise Gülen’in iadesi ile ilgili Türkiye’nin kanıt sunması gerektiğini söyledi. Bunun üzerine, Adalet Bakanlığı’nca hazırlanmış “suçun işlenişe ilişkin olgular” başlığı altındaki dosya, ABD adli makamlarına gönderildi. Ancak iade bir türlü gerçekleşmedi.

Altın nesil kuracağım dedi, terörist yetiştirdi

Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) lideri Fetullah Gülen, 27 Nisan 1941 Erzurum Pasinler doğumlu vaiz, imamdır. Fethullah Gülen, “altın nesil” yetiştirmek iddiasıyla cemaat adı altında kurduğu terör yapılanmasıyla 15 Temmuz darbe girişimini düzenleyerek anayasal düzeni ortadan kaldırmaya çalışmıştır.

21 Mart 1999'da sağlık problemlerini sebep gösteren Gülen, Amerika Birleşik Devletleri'ne kaçmış. O tarihten bu yana Pensilvanya eyaletinde kaçak olarak yaşamıştır.

Fethullah Gülen "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme", "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme", "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükûmetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etme", "devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri, siyasal veya askeri casusluk maksadıyla temin etme", "Cumhurbaşkanına suikast", "dolandırıcılık", "resmî belgede sahtecilik", "sınav sorularının çalınması", "usulsüz dinleme", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama", "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçlarını gerçekleştirmek ile suçlanmakta, ayrıca 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimin bir numaralı faili olduğu ifade edilmekteydi.

Ayrıca Gülen, Fethullahçılar'ın darbe girişimi öncesi işlediği iddia edilen suçlar ve 15 Temmuz 2016 darbe girişimi olmak üzere hakkında açılan 45 davada bir numaralı sanık olarak hâlen yargılanıyor.

Yeni ininden çıkarken görüntülenmişti

Eli kanlı bölücü terör örgütü FETÖ'nün elebaşısı Fetullah Gülen'in 1999'dan bu yana beri yaşadığı Pensilvanya'dan nın Saylorsburg kasabasındaki konutundan taşındığı yeni malikanesi ortaya çıkmıştı. FETÖ elebaşısının yeni evinin ardından kendisi de villadan lüks bir araçla çıkarken kameralara takılmıştı.

Son görüntüsü son günleri olduğunu gözler önüne sermişti

'Fetullah Gülen'in son hali' denilerek paylaşılan görüntüler sosyal medyada gündem olmuştu. Görüntülerde Fetullah Gülen'in demans hastası olduğu iddia edilmişti.

FETÖ elebaşısı Gülen'den tutuklanan FETÖ'cülere: ''Ben çok yattım, biraz da onlar yatsın''

FETÖ'nün elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni E.G., bir YouTube kanalı üzerinden FETÖ ile ilgili itiraflarda bulunmuştu. E.G., 15 Temmuz darbe girişiminden 2 sene sonra örgüt elebaşı Fetullah Gülen'e yapılan bir bayram ziyaretinde Fetullah Gülen'e, "Hocam, Türkiye'de sizi seven insanlar hapislerde, yine buruk bir bayram yaşıyoruz" denildiğini, bunun üzerine Fetullah Gülen'in sinirli bir yüz ifadesi ile "Zamanında ben çok yattım, biraz da onlar yatsın" dediğini söylemişti.