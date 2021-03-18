  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. FETÖ firarisi eski albay yakalandı

FETÖ firarisi eski albay yakalandı

Fettullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) mensubu olduğu gerekçesiyle hakkında yakalama kararı olan eski albay Arif Y., Ankara'da yakalandı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, hakkında "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma ve yönetme" suçundan yakalama kararı bulunan ve 2018'den bu yana firari olan Arif Y.'ın yakalanması için Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü bünyesinde özel ekip kuruldu.

Arif Y.'ın Bahçelievler'de muhtarlıkta kaydı bulunmayan bir adreste saklandığını ve başkasının adına kayıtlı araç kullandığını tespit eden polis ekipleri, adresi ve otomobili takibe aldı.

YAKALANMAMAK İÇİN SÜREKLİ KILIK DEĞİŞTİRMİŞ

Söz konusu adrese düzenlenen operasyonla gözaltına alınan Arif Y.'ın, yakalanmamak için kayıtsız adreslerde saklandığı ve sürekli kılık değiştirdiği belirlendi. 

Uzun yıllar Genelkurmay İstihbarat Başkanlığında görev yaptığı öğrenilen Arif Arif Y.'ın emniyetteki işlemleri sürüyor.

Etiketler albay FETÖ firari
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Pelin Öztekin bu fotoğrafı çeken kişiyi arıyor
Kriz büyüyor! Önce Renault şimdi de Tofaş! Üretim duruyor
Türkiye'nin risk haritası güncellendi; işte düşük, orta ve yüksek riskli iller!
Çanakkale Savaşı sırasında çekilen fotoğraflar
Müge Anlı canlı yayında çılgına döndü!
Ronaldo'nun ''yeni adresi'' şaşırttı!
Merkez faiz kararını verdi; dolar, euro ve altın çakıldı!
Canlı yayında tek tek açıkladı; bugün kabine revizyonu günü! İşte kulislerdeki liste
Akaryakıtta tavan fiyat uygulaması başladı! İşte il il fiyat farkı tablosu
TSK arşivinden Çanakkale Zaferi fotoğrafları