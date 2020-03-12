FETÖ imamını cezaevinde şişlediler

FETÖ’nün Bürokrasi İmamı olduğu iddia edilen Hazim S.’nin kaldığı cezaevi olan Menemen Cezaevi'nde 7 farklı yerinden şişlenerek saldırıya uğradığı ileri sürüldü.

Odatv.com'un haberine göre Hazim S., tutuklu bulunduğu Menemen Cezaevi'nde dün saat 4:30'da ailesi ile telefon görüşmesi yaparken kimliği belirsiz kişilerce şişlendi.

Tek kişilik hücrede tutulan Hazim S.’nin saldırıya uğramasının ardından ailesi yaşananlara tepki gösterdi. Kronos’un ulaştığı Kazım Hazim S.’nin eşi Gönül Hazim S., “Telefon görüşmesi sırasında yanında bulunan gardiyanların o esnada yanından ayrıldıklarını ve eşinin kimliği belirsiz bir kişinin saldırısına uğradığını” aktardı.

Hazim S.’ye ilk müdahalenin cezaevi revirinde yapıldığını ancak sağlıklı bir bilgi edinemediklerini beliren Hazim S., “Maalesef bu mümkün olmadı” dedi.

FETÖ’den yargılanan Hazim S. 15 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.