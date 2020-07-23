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  4. 23 Temmuz 2020 19:46

''FETÖ parası'' diyerek 650 bin lira dolandırdılar

Balıkesir’in Edremit ilçesinde yaşlı çifti, ''elinizdeki para FETÖ parası seri nolu'' diyerek 650 bin lira dolandıran kişileri yakalamak için çalışmalar sürüyor.

''FETÖ parası'' diyerek 650 bin lira dolandırdılar
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Balıkesir’in Edremit ilçesinde yaşlı çiftin 650 bin lirasını dolandıran kişi ya da kişiler kayıplara karıştı.

Edinilen bilgiye göre, Edremit'te yaşlı bir çiftin para istihbaratını alan kişi ya da kişiler, telefonda, "Biz sizi emniyetten arıyoruz. Elinizdeki 70 bin euro ve 10 bin dolar FETÖ parası seri nolu. Başınız ağrır. Onları bize verin değiştirip, temizleyelim" diyerek dolandırdılar.
Olayla ilgili olarak Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin araştırması sürüyor.

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