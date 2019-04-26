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  4. 26 Nisan 2019 08:24

FETÖ üyesi Ali Sipahi Brezilya’da gözaltında

Türkiye'nin Brezilya'dan sınır dışı edilerek iade edilmesini istediği FETÖ üyesi Ali Sipahi'nin, Amerika'dan Sao Paulo kentin döndüğü 5 Nisan tarihinden beri gözaltında olduğu öğrenildi.

FETÖ üyesi Ali Sipahi Brezilya’da gözaltında
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Brezilya yetkili makamlarına göre, Brezilya Yüksek Mahkemesi, 19 Mart’ta Sipahi’nin gözaltına alınmasına karar verdi.
Brezilya polisinin medyaya da yansıyan tutanağına göre, FETÖ üyesi Sipahi, Amerika’dan Sao Paulo kentine döndüğü 5 Nisan’da Guarulhos Havaalanı’nda Brezilya Federal Polisi tarafından gözaltına alındı. O tarihten beri gözaltında tutulan Ali Sipahi’nin Türkiye’ye iade talebi, Brezilya Yüksek Mahkemesi tarafından değerlendiriliyor.

Brezilya Federal Yüksek Mahkeme Hakimi Edson Fachin, Sipahi’nin 3 Mayıs günü saat 10.00’da mahkemede dinlenilmesine karar verdi. Brezilya Adalet Bakanlığının kendi internet sitesinde yer alan kamuya açık bilgilere göre, 2007 yılından beri bu ülkede yaşayan Ali Sipahi, 13 Ekim 2016 tarihinde Brezilya vatandaşlığına geçti.

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