FETÖ zanlısının son sözleri: ''Abi geldiler ben teli siliyorum''

Erzincan merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "gaybubet evi" adı verilen hücre evlerinde yeniden yapılanma içerisinde oldukları tespit edilen örgüt üyelerine yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan bazı şüphelilerin, örgütün şifreli haberleşme ağı "Falcon" üzerinden gönderilen mesajları silmeye çalıştığı belirlendi.



Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ üyelerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Erzincan İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince bir süre önce Erzincan'ın yanı sıra İstanbul, Elazığ ve Niğde'de örgüt mensuplarına yönelik düzenlenen operasyonun ayrıntıları ortaya çıkmaya başladı.

Örgütün sözde sorumlularının da yakalandığı operasyonda, bazı şüphelilerin, örgütün şifreli haberleşme ağı "Falcon" üzerinden birbirlerine gönderdikleri delil niteliğindeki mesajları, polisin eline geçmemesini istedikleri için silmeye çalıştığı anlaşıldı.

Operasyonda örgütün "Erzincan il imam yardımcısı" olan Yaşar K, polisin uyarısına rağmen saklandığı evin kapısını açmaması üzerine "koçbaşı" ile kapıyı kırıp içeri giren ekiplerce yakalandı.

Başkası adına düzenlenen sahte kimlikle yakalanan Yaşar K'nin, yakalanması sonrası telefonundaki "Falcon" uygulamasından gönderilen mesajları silmeye çalıştığı saptandı.

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, örgüt üyelerinin, cep telefonlarına kurulan "Falcon"u kamufle etmek için elektronik, spor ve video oyunu odaklı canlı görüntü sağlayan bir programın simgesini kullandığını ortaya çıkardı.

Programa verilen "ID"ler üzerinden giriş yapan örgüt üyelerinin birbirlerini bu program üzerinden ekleyip iletişim için çeşitli gruplar kurduğu ve örgüt yöneticilerinden talimatlar aldığı belirlendi.

Polisin titiz çalışmasıyla deşifre edilen programdaki mesaj içeriklerine göre, darbe girişiminden sonra kentte faaliyetlerini yönetmeye devam eden örgütün yeni il yapılanmasının, üyelerine parasal destek sağladığı ve aranan örgüt üyelerine sahte kimlik temin ettiği belirtildi.

ARANAN TERÖR ÖRGÜTÜ MENSUPLARINA SAHTE KİMLİK ÇIKARMIŞLAR

Zanlılardan Yaşar K'nin de operasyon sırasında, "Falcon" üzerinden örgüt mensubu "Musa" isimli kullanıcıya attığı "Abi geldiler ben teli siliyorum" mesajı ile önceki paylaşımları deşifre edildi.

Bu kişinin söz konusu uygulama üzerinden gönderdiği bir başka mesajda da örgüte ait yaklaşık 12 bin liraya işaret ederek, "Onu da yarın konuşalım İsmail abi kime verilecekse verdirelim." ifadelerini kullandığı belirlendi.

Yaşar K'nin bir diğer mesajında ise irtibat kurduğu örgüt mensubuna, en önemli ve sıkıntılı meselelerinin aranan örgüt mensupları için çıkartılan sahte kimlikler konusu olduğunu anlatarak, bu kimliklerin hazırlanıp hazırlanmadığını sorduğu, söz konusu kişinin de Yaşar K'ye, sahte kimliklerin hazırlanıp kargo ile kendisine gönderdiğini söylediği öğrenildi.

Erzincan merkezli İstanbul, Elazığ ve Niğde'de 28 Şubat'ta düzenlenen operasyonda, FETÖ ile ilişkili oldukları ve örgütün yeni il yapılanmasında yer aldıkları öne sürülen 40 zanlı gözaltına alınmıştı. Bu kişilerden aralarında Yaşar K'nin de bulunduğu 14'ü tutuklanmış, etkin pişmanlıktan yararlanmak isteyen 26'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.