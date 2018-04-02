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  4. 02 Nisan 2018 13:21

FETÖ zanlısının son sözleri: ''Abi geldiler ben teli siliyorum''

FETÖ'nün ByLock'tan sonraki yeni mesajlaşma programı Falcon kullanıcısı olduğu gerekçesiyle evine operasyon düzenlenen zanlının "Abi geldiler ben teli siliyorum" diye mesaj attığı ortaya çıktı.

FETÖ zanlısının son sözleri: ''Abi geldiler ben teli siliyorum''
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Erzincan merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "gaybubet evi" adı verilen hücre evlerinde yeniden yapılanma içerisinde oldukları tespit edilen örgüt üyelerine yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan bazı şüphelilerin, örgütün şifreli haberleşme ağı "Falcon" üzerinden gönderilen mesajları silmeye çalıştığı belirlendi.
 
Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ üyelerine yönelik yürütülen  soruşturma kapsamında, Erzincan İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve  Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince bir süre önce Erzincan'ın yanı sıra  İstanbul, Elazığ ve Niğde'de örgüt mensuplarına yönelik düzenlenen operasyonun  ayrıntıları ortaya çıkmaya başladı.

Örgütün sözde sorumlularının da yakalandığı operasyonda, bazı  şüphelilerin, örgütün şifreli haberleşme ağı "Falcon" üzerinden birbirlerine  gönderdikleri delil niteliğindeki mesajları, polisin eline geçmemesini  istedikleri için silmeye çalıştığı anlaşıldı.

Operasyonda örgütün "Erzincan il imam yardımcısı" olan Yaşar K,  polisin uyarısına rağmen saklandığı evin kapısını açmaması üzerine "koçbaşı" ile  kapıyı kırıp içeri giren ekiplerce yakalandı.

Başkası adına düzenlenen sahte kimlikle yakalanan Yaşar K'nin,  yakalanması sonrası telefonundaki "Falcon" uygulamasından gönderilen mesajları  silmeye çalıştığı saptandı.

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, örgüt üyelerinin, cep  telefonlarına kurulan "Falcon"u kamufle etmek için elektronik, spor ve video  oyunu odaklı canlı görüntü sağlayan bir programın simgesini kullandığını ortaya  çıkardı.

Programa verilen "ID"ler üzerinden giriş yapan örgüt üyelerinin  birbirlerini bu program üzerinden ekleyip iletişim için çeşitli gruplar kurduğu  ve örgüt yöneticilerinden talimatlar aldığı belirlendi.

Polisin titiz çalışmasıyla deşifre edilen programdaki mesaj  içeriklerine göre, darbe girişiminden sonra kentte faaliyetlerini yönetmeye devam  eden örgütün yeni il yapılanmasının, üyelerine parasal destek sağladığı ve aranan  örgüt üyelerine sahte kimlik temin ettiği belirtildi.

ARANAN TERÖR ÖRGÜTÜ MENSUPLARINA SAHTE KİMLİK ÇIKARMIŞLAR

Zanlılardan Yaşar K'nin de operasyon sırasında, "Falcon" üzerinden  örgüt mensubu "Musa" isimli kullanıcıya attığı "Abi geldiler ben teli siliyorum"  mesajı ile önceki paylaşımları deşifre edildi.

Bu kişinin söz konusu uygulama üzerinden gönderdiği bir başka mesajda  da örgüte ait yaklaşık 12 bin liraya işaret ederek, "Onu da yarın konuşalım  İsmail abi kime verilecekse verdirelim." ifadelerini kullandığı belirlendi.

Yaşar K'nin bir diğer mesajında ise irtibat kurduğu örgüt mensubuna,  en önemli ve sıkıntılı meselelerinin aranan örgüt mensupları için çıkartılan  sahte kimlikler konusu olduğunu anlatarak, bu kimliklerin hazırlanıp  hazırlanmadığını sorduğu, söz konusu kişinin de Yaşar K'ye, sahte kimliklerin  hazırlanıp kargo ile kendisine gönderdiğini söylediği öğrenildi.

Erzincan merkezli İstanbul, Elazığ ve Niğde'de 28 Şubat'ta düzenlenen  operasyonda, FETÖ ile ilişkili oldukları ve örgütün yeni il yapılanmasında yer  aldıkları öne sürülen 40 zanlı gözaltına alınmıştı. Bu kişilerden aralarında  Yaşar K'nin de bulunduğu 14'ü tutuklanmış, etkin pişmanlıktan yararlanmak isteyen  26'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

AA

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