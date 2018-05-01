FETÖ’cü askerler için şirket bile kurmuşlar

H.S, örgütün talimatıyla bir sigorta şirketi kurduğunu, buna ilişkin örgütten maaş aldığını itiraf ederek, “Bu, askeri personelin yerinde kontrolü amacıyla askeri alanlara giriş çıkışta kullanmak amacıyla kurulan bir şirketti. Şirketi, askeri personele sigorta yapmak bahanesiyle askeri alana girip sorumluğumdaki rütbeli personeli yerinde denetlemek ve kontrol etmek amacı için kullanıyordum” dedi.

Sorumlusu olduğu askeri personeli denetlemek için sahte kimlik düzenleyerek askeriyeye girip çıktığını da itiraf eden H.S, örgüt mensuplarına “her zaman gözetimde oldukları”na ilişkin gözdağı verdiklerini itiraf etti.



Örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen ve bu davanın da firari sanığı gazeteci Tarık Toros’la ilişkisine de değinen H.S, şunları anlattı: “1993’te Harp Okulundaki öğrencilerin sorumlusuydu. 1994’te Toros’la hususi görevimiz devam ederken Balgat bölgesine geçtik. Toros, Balgat bölgesi lise ve ortaokul 3. sınıf talebe mesulüydü. Lise ve ortaokul talebe mesulünün görev olarak en önemli vazifesi askeri okullara girecek öğrencilerin FETÖ’ye bağlılık derecesine göre tespitlerini yapmaktı. Yine lise mezunu olan, üniversite sınavına girecek öğrencilerinde bağlılık derecelerine göre harp okulu, hukuk fakültesi, siyasal bilimler fakültesi gibi bürokrasiye geçiş sağlayacak öğrencilerin ve okulların tespitiydi. Toros, daha sonra örgütte yaşadığı bir sıkıntıdan Gazi Üniversitesi bölgesine geçti. Daha sonra örgütün medya yapılanmasında görev aldı.”