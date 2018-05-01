SON DAKİKA
İHRACAT RAKAMLARI BELLİ OLDU
e-Devlet'te hayatı kolaylaştıracak bir hizmet daha
e-Devlet'te hayatı kolaylaştıracak bir hizmet daha
8 erkek 1 kız çocuğuna tecavüze kalkıştı !
8 erkek 1 kız çocuğuna tecavüze kalkıştı !
Metrobüs yolunda feci ölüm ! Bir çocuk hayatını kaybetti
Metrobüs yolunda feci ölüm ! Bir çocuk hayatını kaybetti
1 Mayıs müjdesi: Sınavsız şartsız 15 bin 400 işçi alınacak !
1 Mayıs müjdesi: Sınavsız şartsız 15 bin 400 işçi alınacak !
Rezalet ! Gerçek ameliyat sonrası ağrıları artınca ortaya çıktı !
Rezalet ! Gerçek ameliyat sonrası ağrıları artınca ortaya çıktı !
Meteoroloji'den son dakika uyarısı geldi; sağanak yağış kapıda !
Meteoroloji'den son dakika uyarısı geldi; sağanak yağış kapıda !
Maltepe 1 Mayıs kutlamasına hazır
Maltepe 1 Mayıs kutlamasına hazır
İşte İstanbul ve Ankara'da trafiğe kapatılan yollar
İşte İstanbul ve Ankara'da trafiğe kapatılan yollar
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 01 Mayıs 2018 10:32

FETÖ’cü askerler için şirket bile kurmuşlar

İzmir’de, “askeri casusluk soruşturması”nda itirafçı olan H.S, FETÖ’cü askerleri denetlemek için şirket kurduğunu anlattı.

FETÖ’cü askerler için şirket bile kurmuşlar
A+ A-

 H.S, örgütün talimatıyla bir sigorta şirketi kurduğunu, buna ilişkin örgütten maaş aldığını itiraf ederek, “Bu, askeri personelin yerinde kontrolü amacıyla askeri alanlara giriş çıkışta kullanmak amacıyla kurulan bir şirketti. Şirketi, askeri personele sigorta yapmak bahanesiyle askeri alana girip sorumluğumdaki rütbeli personeli yerinde denetlemek ve kontrol etmek amacı için kullanıyordum” dedi.
Sorumlusu olduğu askeri personeli denetlemek için sahte kimlik düzenleyerek askeriyeye girip çıktığını da itiraf eden H.S, örgüt mensuplarına “her zaman gözetimde oldukları”na ilişkin gözdağı verdiklerini itiraf etti.

Örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen ve bu davanın da firari sanığı gazeteci Tarık Toros’la ilişkisine de değinen H.S, şunları anlattı: “1993’te Harp Okulundaki öğrencilerin sorumlusuydu. 1994’te Toros’la hususi görevimiz devam ederken Balgat bölgesine geçtik. Toros, Balgat bölgesi lise ve ortaokul 3. sınıf talebe mesulüydü. Lise ve ortaokul talebe mesulünün görev olarak en önemli vazifesi askeri okullara girecek öğrencilerin FETÖ’ye bağlılık derecesine göre tespitlerini yapmaktı. Yine lise mezunu olan, üniversite sınavına girecek öğrencilerinde bağlılık derecelerine göre harp okulu, hukuk fakültesi, siyasal bilimler fakültesi gibi bürokrasiye geçiş sağlayacak öğrencilerin ve okulların tespitiydi. Toros, daha sonra örgütte yaşadığı bir sıkıntıdan Gazi Üniversitesi bölgesine geçti. Daha sonra örgütün medya yapılanmasında görev aldı.” 

fetö , askeri casusluk , pdy
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM