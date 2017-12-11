FETÖ'cü imama ''cinsel saldırı'' iddiasıyla infaz !

İzmir'in Bergama ilçesinde, FETÖ soruşturması kapsamında geçen yıl ihraç edilen bir imamın, cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla öldürüldüğü ileri sürüldü.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçen cumartesi günü akşam saatlerinde Maltepe Mahallesi Yüzüncü Yıl Caddesi'nde motosikletiyle trafik kazasına karışan bir kişinin kaçırıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Araştırmada, ilçedeki bir camide imam olarak görev yaptığı sırada geçen yıl FETÖ soruşturması kapsamında görevden ihraç edilen ve motosikletiyle evden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan evli ve 2 çocuk babası Tugay U.'nun (48) ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu tespit edildi.

Güvenlik kamerası ve MOBESE kayıtlarını incelemeye alan ekipler, plakasız bir otomobilin motosikletiyle giden Tugay U.'ya çarptığını belirledi.

Marka ve modeli tespit edilen otomobil her yerde arandığı sırada, ilçede yaşayan U.D. (28) polise giderek, 34 VPB 33 plakalı otomobilinin çalındığını bildirdi. Polis, durumundan şüphelendiği U.D'yi ifadesini almak üzere gözaltına aldı.

U.D, FETÖ'den ihraç edilen Tugay U.'yu, muska yapmak için götürdüğü eski eşi G.G'ye cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle Y.D. ile birlikte öldürdüklerini söylediği öğrenildi.

Cesedi ormanlık alanda bulundu

Cinayet zanlısı U.D'nin suçunu itiraf etmesinin ardından G.G. ile Y.D. de gözaltına alındı.

Şüphelilerin ifadesi doğrultusunda Bergama-Kozak Karayolu üzerindeki ormanlık alanda yapılan araştırmada Tugay U.'nun cesedi gömülü halde bulundu.

Tugay U.'nun cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.