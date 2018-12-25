Antalya'da, babası Hüseyin D.'yu (60) döverek, öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Süleyman D. (37), ilk kez hakim karşısına çıkarıldı. Mahkeme başkanı, duruşmada Süleyman D. 'ya, arkadaşına gönderdiği 'FETÖ'cüler babamı öldürdü, suçu benim üzerine atmaya çalışıyorlar' mesajını sordu. Süleyman D. ise bu mesajı yazdığını kabul etti.

ÖMÜR BOYU HAPSİ İSTENİYOR

Olay, 14 Ağustos'ta, Kepez ilçesine bağlı Zafer Mahallesi'nde meydana geldi. Hüseyin D., çocukları tarafından evinde ölü bulundu. Tartışma sonrası babasını döverek, öldürdüğü iddia edilen Süleyman D., gözaltına alındı. Süleyman D. , işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, hakkında ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açılan Süleyman D., ilk kez hakim karşısına çıkarıldı. Duruşmaya tutuklu sanık Süleyman D. ile kardeşleri ve taraf avukatları katıldı.

'BABAMI KANLAR İÇİNDE BULDUM'

Savunmasında, babasını öldürmediğini öne süren Süleyman D., olay günü Hüseyin D.'nun, evine geldiğini ve aralarında başlayan tartışma sonrası dışarı çıkarak, sitenin bahçesinde bir süre dolaştığını belirtti. Süleyman D. , geri döndüğünde babasını yerde kanlar içinde yatarken gördüğünü ileri sürdü.



'BENİ SUÇLARLAR DİYE KİMSEYE HABER VERMEDİM'

Sağlık ve polis ekiplerine haber vermesi gerektiğini, ancak kendisinin suçlanacağını düşünerek, bunu yapmadığını aktaran Süleyman D. , "Her şey, beni suçlu gösterir nitelikteydi. Aksine şahitlik edecek hiçbir şahit yoktu. Evden çıkıp, çarşıya gittim. Daha sonra amcamın kızını arayarak, babama bakması için eve gönderdim" diye konuştu.

Mahkeme başkanının, 'FETÖ'cüler babamı öldürdü, suçu benim üzerine atmaya çalışıyorlar' diye arkadaşına mesaj gönderdiğini hatırlatması üzerine Süleyman D., "Evet doğru, attım" dedi. Ekonomik durumu iyi olmadığı için babasının yanında kalmak istediğini, bu nedenle aralarında birçok tartışma çıktığını belirten Doğru, "Ben Mersin'de yaşıyordum. Antalya'ya gelerek yanlarında kalmak istiyordum. Kardeşlerim beni istemediğinden babamla tartışıyorduk. Ayrıca babam, bana her ay 500 lira harçlık gönderiyordu; göndermediği zaman aramızda tartışma oluyordu" diye konuştu.

Ağabeylerinden şikayetçi olduklarını ve davaya katılmak istediklerini belirten Süleyman D.'nun kardeşleri, sanığın olaydan birkaç ay önce babasını bıçakla kovaladığını ve bunun üzerine savcılığa giderek, şikayet ettiklerini anlattı. Tanık olarak dinlenen Doğru'nun damadı ise sanığın, yaklaşık 4 yıl önce kayınpederini darbederek, yaraladığını iddia etti.

Doğru kardeşlerin avukatı ise mahkemeye, sanığın olaydan önce sosyal paylaşım sitesindeki hesabından yaptığı iddia edilen 'Kusursuz bir cinayet', 'Şimdiden hazırlanın', 'Olacaklardan ben sorumlu değilim, her şeye son vereceğim' paylaşımlarının çıktısını sundu. Duruşma, eksiklerin giderilmesi için ertelendi.



