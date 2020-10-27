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  4. 27 Ekim 2020 11:55

FETÖ'cüler ve 1 PKK'lı sınırda yakalandı

Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı hudut unsurları, yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan FETÖ üyesi 13 kişi ile PKK üyesi 1 teröristi, Yunanistan sınırında yakaladı.

FETÖ'cüler ve 1 PKK'lı sınırda yakalandı
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Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı hudut birliklerinin sınır hattındaki başarılı çalışmaları devam ediyor. Kaçak çıkışlara göz açtırmayan hudut kartalları, yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan FETÖ üyesi 13 kişi ile PKK üyesi 1 teröristi, Yunanistan sınırında yakaladı. Teröristler yasal işlemlerin yapılması için güvenlik güçlerine teslim edildi.
 

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