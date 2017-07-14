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  4. 14 Temmuz 2017 07:57

FETÖ'cüler Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde firari FETÖ'cüler tekneyle Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı.

FETÖ'cüler Yunanistan'a kaçarken yakalandı
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Muğla'nın Fethiye İlçesi'nde aralarında Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olmak suçundan haklarında yakalama kararı bulunan şüphelilerin de bulunduğu 2'si kadın, 2'si çocuk 12 kişi, tekneyle Yunanistan'ın Rodos Adası'na kaçmaya çalışırken yakalandı.

Fethiye'de ihbarı değerlendiren Sahil Güvenlik ekipleri, Göcek Mahallesi'nden hareket eden ‘Bertuğbey 3' isimli günübirlik gezi teknesini, Tershane Adası açıklarında durdurdu. Tekneye çıkan ekipler yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Rodos Adası'na kaçmaya çalışan 2'si kadın, 2'si çocuk 12 kişiyi yakaladı. Gözaltına alınan S.K., S.T., F.S., M.N.T., N.K., İ.T., H.K., İ.S. ve H.K. ile tekne kaptanı olduğu belirlenen C.K. Fethiye Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı'na getirildi. Teknede bulunan 2 çocuk ise şüphelilerle birlikte Fethiye Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği'ne götürüldü.



ŞÜPHELİLERDEN 5'İ ARANIYOR
İlk tespitlere göre yakalananlardan aralarında komiser, komiser yardımcısı ve öğretmenin de bulunduğu 5 şüphelinin İzmir, Van ve Kocaeli illerinde FETÖ/PDY üyesi olmak suçundan arandığı kaydedildi. 2 çocuk, yakınlarına teslim edilmek üzere Fethiye Emniyet Müdürlüğü'nde gözetim altına alındı. 10 şüphelinin, işlemlerinin ardından Fethiye Adliyesi'ne sevk edileceği kaydedildi.

DHA

yunanistan , fetö